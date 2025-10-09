L'Università di Bologna è al primo posto tra gli atenei italiani, per il sesto anno consecutivo, nella classifica di Times Higher Education 2026 dove compare alla 130esima posizione, in miglioramento rispetto allo scorso anno quando risultava 146esima.

Tra le prime 200 università migliori al mondo anche la Scuola Normale Superiore di Pisa (137esima) e la Sapienza di Roma (170esima).

Come l'Alma Mater, questi ultimi atenei guadagnano posizioni rispetto al ranking 2025 dove erano rispettivamente 154esima e 185esima. A seguire, tra le prime 250, il Politecnico di Milano, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e l'Università di Padova. In testa al ranking globale delle migliori università che include oltre 2000 atenei di 115 Paesi, è ancora una volta, per il decimo anno consecutivo, l'Università di Oxford. Medaglia d'argento per Massachusetts Institute of Technology, mentre al terzo gradino del podio, a pari merito, si posizionano le università di Princeton e Cambridge.