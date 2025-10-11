"Qesta sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo.

È questo l'aspetto che dobbiamo migliorare".

Così il ct dell'Italia, Rino Gattuso, in un'intervista esclusiva agli inviati di Radio1 Rai a poche ore dalla partita con l'Estonia a Tallin.

Il ct ha anche affrontato il timore che pervade un po' tutti in Italia, ovvero l'ennesima mancata qualificazione ai Mondiali.

"Il percorso è lungo, ma dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima - ha affermato -. Noi eravamo un'eccellenza nella scuola dei portieri, eravamo un'eccellenza nel modo di difendere e cambiando il modo di stare in campo, provando a fare qualcosa di diverso, abbiamo perso questa forza. Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare - ha proseguito - Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano".