El Santuario del Cristo Redentor de Río de Janeiro, en colaboración con el Consulado General de Italia, celebró el "Día de Italia" en el marco de las celebraciones por el 94 aniversario del famoso monumento.

Se celebró una misa especial para el evento, y el Cristo fue iluminado con la bandera italiana, en conmemoración de que fue un italiano, Guglielmo Marconi, quien lo iluminó por primera vez en 1931, activando el sistema de iluminación a distancia desde Roma mediante una señal de radio: un gesto que marcó el encuentro simbólico entre la fe, la ciencia y el progreso.

La ceremonia también conmemoró el hermanamiento de cuatro años entre el Cristo Redentor de Río y el de Maratea, en Basilicata, construido entre 1963 y 1965.