ROMA – In occasione del 50° anniversario della National Italian American Foundation il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio di saluto. “Cinquant’anni! Pensateci bene – ha esordito il Premier – per mezzo secolo, la NIAF è stata la voce incrollabile, il cuore pulsante e la solida spina dorsale della comunità italoamericana. E vorrei iniziare porgendo le mie più sincere congratulazioni al Presidente, al Chairman, al Consiglio di amministrazione, allo staff ed a ogni singolo membro che ha contribuito a costruire questo incredibile ponte tra le nostre due grandi Nazioni. Vi meritate un grande applauso! Siamo qui per celebrare – ha continuato Meloni – il DNA dell’opportunità: un patrimonio forgiato nei quartieri più difficili, costruito sul lavoro onesto e sostenuto da un incrollabile credo nella famiglia, nella fede e nel futuro. I vostri antenati non sono semplicemente venuti in America; hanno contribuito a costruire e plasmare l’America di oggi. E quella tradizione di eccellenza continua brillantemente fino ai nostri giorni. Stasera – ha aggiunto – rendete omaggio a un gruppo straordinario di persone, che rappresentano un esempio dei successi raggiunti dagli italiani e dagli italoamericani. In effetti, con così tanti amministratori delegati e innovatori presenti stasera, credo sia giusto affermare che una parte significativa del PIL italiano si trova proprio qui, al Washington Hilton! Questo è il tipo di potere che nasce dall’incontro tra l’eccellenza italiana e l’opportunità americana. E a proposito di eccellenza, dobbiamo rendere omaggio al Maestro che è tra voi, vincitore del Lifetime Achievement Award in Entertainment, voce dell’Italia nel mondo, il mio amico Andrea Bocelli. Maestro, ricordo chiaramente quando hai cantato alla conclusione del Vertice del G7 in Puglia. La tua voce potente ha ricordato ai leader mondiali quale è il suono della vera armonia. Quella stessa armonia è il fondamento dell’alleanza tra Italia e Stati Uniti. La nostra forza, la forza dell’Occidente, – ha poi rilevato Meloni – nasce dall’eccellenza individuale senza pari – dalla voce singolare e potente della libertà – ma raggiunge la perfezione solo quando l’intera orchestra suona all’unisono, in un’armonia impeccabile e potente. Questo patrimonio è il motivo per cui non dobbiamo mai perdere di vista ciò che ci unisce”. “Cercare di cancellare il Columbus Day – ha poi proseguito il Presidente del Consiglio criticando la ‘cultura woke’ – non è solo un attacco a una statua o a una data sul calendario; è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani”. “Il Columbus Day – ha aggiunto – resterà!. Vorrei citare la bellissima dichiarazione rilasciata dal Presidente Trump la scorsa settimana. Ha affermato: ‘Nel celebrare l’eredità di Colombo, riconosciamo anche il contributo degli innumerevoli italo-americani che, come lui, hanno dato un contributo infinito alla nostra cultura e al nostro stile di vita. Ancora oggi, gli Stati Uniti e l’Italia condividono un legame speciale radicato nei valori intramontabili della fede, della famiglia e della libertà’. Ben detto, Presidente Trump. Grazie! Insieme, gli Stati Uniti e l’Italia – ha continuato Meloni – non sono solo alleati: siamo i due pilastri del mondo libero. Siamo fianco a fianco, dai campi dell’industria alle prime linee della libertà, per garantire che l’oceano delle opportunità rimanga ampiamente aperto per i prossimi 50 anni. Grazie, NIAF, – ha concluso il Premier – per aver mantenuto forte quella voce e quell’orchestra in armonia per 50 anni. Che Dio benedica la comunità italoamericana, che Dio benedica l’Italia e che Dio benedica gli Stati Uniti d’America!”.