Mosca ha lanciato stanotte un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina, con esplosioni che hanno scosso Kiev e altre città del Paese.

Lo riportano i media ucraini, citando testimoni e autorità locali. I residenti di Kiev hanno udito delle esplosioni in città intorno all'1:10 ora locale, poco dopo che l'Aeronautica militare aveva emesso un allarme missilistico. Circa 30 minuti dopo si sono verificate diverse altre deflagrazioni. Esplosioni sono state segnalate anche a Dnipro, Zaporizhzhia e nella città portuale di Izmail.

È aumentato il numero delle vittime degli attacchi notturni della Russia. Almeno sei persone sono state uccise nella regione di Kiev, tra cui due bambini, ha affermato sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyl. "Un'altra notte che dimostra che la Russia non sente abbastanza pressione e prolunga la guerra. Le città comuni sono state attaccate, principalmente le nostre infrastrutture energetiche ma anche molti edifici residenziali sono stati colpiti". Oltre a Kiev, sono state prese di mira anche le regioni di Zaporizhzhia, Odessa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Cherkasy e Sumy.

La scorsa notte i russi hanno lanciato contro l'Ucraino 405 droni, per lo più di tipo Shahed, e 28 missili, 15 dei quali balistici.

I russi hanno lanciato stamattina un attacco con droni su Kharkiv, colpendo un asilo privato in città e ferendo alcuni bambini. Lo afferma il sindaco della seconda città dell'Ucraina, nel nord-est del Paese, Kharkiv, Igor Terekhov, citato da Rbc-Ukraine. "È stato colpito un asilo privato nel distretto di Kholodnohirsky, ci sono bambini feriti. C'è un incendio sul luogo dell'attacco", ha scritto Terekhov.

Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia, ha dichiarato lo stato maggiore di Kiev su Facebook, citato dai media ucraini, fra cui Ukrinform, che precisa che si è trattato di un "attacco combinato aereo e missilistico su larga scala" nel quale sono stati utilizzati anche i missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow lanciati da aerei. I missili, si legge ancora, sono riusciti a "penetrare con successo il sistema di difesa aerea russo".

Lo stato maggiore ucraino spiega che i danni all'impianto di Bryansk sono "massicci", anche se la loro quantificazione è ancora in corso di verifica. "L'impianto chimico di Bryansk è una parte importante dell'industria della difesa russa. L'impianto produce polvere da sparo, esplosivi e componenti di carburante per missili utilizzati nelle munizioni e nei missili che la Russia impiega per attaccare l'Ucraina", si legge su Ukrinform. La notizia è ripresa in evidenza dalla Bbc, emittente del Paese produttore degli Storm Shadow, che spiega che il missile da crociera viene lanciato da un aereo, probabilmente un F-16, da una distanza di circa 250 km dall'obiettivo, e scende poi in picchiata fino a pochi metri dal terreno, così da sfuggire ai radar, e viene poi guidato sull'obiettivo dal Gps mentre segue la conformazione del terreno e una telecamera sul muso inquadra il punto da colpire. "L'attacco - scrive la Bbc - è avvenuto lo stesso giorno in cui il primo ministro britannico Sir Keir Starmer e altri leader europei hanno promesso di "aumentare la pressione sull'economia russa e sulla sua industria della difesa" finché il leader russo Vladimir Putin "non sarà pronto a fare la pace".

Zelensky: 'Buon compromesso congelare la guerra sulla linea del fronte'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce la proposta di Trump di utilizzare la linea di contatto come base di discussione è "un buon compromesso".

Svezia, oggi visita di Zelensky per 'export difesa'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà oggi in Svezia e i due paesi faranno un annuncio sulle "esportazioni di difesa", ha dichiarato stamattina il governo di Stoccolma in un comunicato. Zelensky e il premier svedese Ulf Kristersson si incontreranno nella città di Linkoping, sede del gruppo di difesa Saab produttore del caccia Gripen. "Dopo l'incontro, Kristersson e Zelensky terranno una conferenza stampa congiunta per fare un annuncio sulle esportazioni di difesa", ha dichiarato Stoccolma. "Dopo il loro incontro, Kristersson e Zelensky terranno una conferenza stampa congiunta per fare un annuncio in merito all'esportazione di prodotti per la difesa", ha dichiarato il governo in una nota. "Un'Ucraina forte e capace è una priorità fondamentale per la Svezia e continueremo a garantire che l'Ucraina possa contrastare l'aggressione russa", ha scritto Kristersson sulla piattaforma social X. L'anno scorso, la Svezia ha sospeso i piani per l'invio dei suoi caccia Gripen a Kiev, dopo che i Paesi partner avevano chiesto che la priorità fosse data agli F-16 americani. La conferenza stampa è prevista per le 15.