di CLAUDIA MONTANARI

Quando ci sentiamo stressati o distratti, spesso cambiamo ambiente, facciamo un respiro profondo o accendiamo una candela profumata. E se ti dicessi che il profumo giusto può davvero aiutare a ridurre lo stress e migliorare la concentrazione, secondo la ricerca scientifica?

Uno studio pubblicato su Journal of Alternative & Complementary Medicine ha osservato 92 adulti sani esposti all’aroma di lavanda – in confronto a due gruppi di controllo – dopo una situazione di stress. I risultati hanno indicato che chi aveva inalato lavanda ha avuto migliore memoria di lavoro rispetto agli altri gruppi. In pratica, l’odore ha influenzato non solo la sensazione soggettiva di rilassamento, ma anche la performance cognitiva misurabile.

Ma non è solo la lavanda: un’altra ricerca (Int. J. Environ. Res. Public Health, 2022) con 23 donne ha osservato che l’esposizione a oli essenziali come eucalipto, camomilla, timo, geranio e menta ha prodotto rilassamento del lobo prefrontale, riduzione della pressione sistolica e aumento dell’attività cerebrale legata alla concentrazione.

Perché gli odori influenzano stress e concentrazione

Il meccanismo è affascinante: quando percepiamo un profumo, i recettori olfattivi inviano segnali al sistema limbico, area del cervello implicata nelle emozioni, nella memoria e nell’attenzione. Un aroma piacevole ed equilibrato può attivare circuiti che riducono la produzione di ormoni dello stress (come il cortisolo) e favoriscono quelli legati alla calma e alla vigilanza.

Inoltre, un odore buono e familiare può migliorare la “qualità” del pensiero: meno tensione, maggiore chiarezza, equilibrio tra rilassamento e focus mentale.

Quali profumi scegliere

Non tutti gli odori sono uguali, né hanno lo stesso effetto su tutti. Ecco alcuni aromi che la scienza suggerisce:

Lavanda : ideale per ridurre lo stress e migliorare memoria di lavoro dopo situazioni di tensione.

Eucalipto e menta : utili per stimolare la concentrazione, soprattutto quando ci si sente “appannati”.

Citrus (limone, arancia dolce): efficaci per migliorare l’attenzione e sollevare l’umore, in contesti come studio o lavoro.

La qualità dell’olio o dell’essenza conta: prediligi prodotti puri, senza troppi additivi, e diffondi l’aroma in un ambiente ben ventilato.

Quando e come applicarlo nella giornata

Durante una pausa lavoro/studio: diffondi un aroma rilassante e chiudi gli occhi per 1-2 minuti, concentrandoti sul respiro.

Prima di affrontare una riunione, un esame, o un compito impegnativo: utilizza un aroma di concentrazione (es. menta o limone) per “risvegliare” la mente.

Alla sera, per gestire tensioni e favorire il sonno: lavanda o camomilla possono aiutare a rilassarsi senza spegnere la mente completamente.

Il consiglio del giorno

“Fai un test olfattivo”: scegli due minuti, chiudi gli occhi, inspira profondamente un aroma di lavanda o limone — prima di iniziare un compito importante. Nota come ti senti dopo. Potresti sorprendere te stesso.”

Questo piccolo gesto quotidiano può diventare un “reset mentale”, un richiamo al benessere che aiuta a gestire stress e a mantenere la mente lucida.