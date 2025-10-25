PORDENONE - È andato in scena il 23 ottobre il primo incontro, in modalità telematica, del Corso Base di Italiano e Cultura Friulana di EFASCE - Pordenonesi nel mondo. Tenuto dal professor Marco Coral, 57 corregionali hanno assistito e partecipato alla lezione che è anche un modo per mantenere vive le proprie radici. 29 di questi 57 provengono dal Brasile, 19 dal Canada, 3 dall’Argentina, 3 dall’Uruguay, 2 dagli USA e 1 dalla Francia.

L'apertura dei lavori ha visto la partecipazione e gli interventi istituzionali dei vertici dell’Ente. Il presidente Angioletto Tubaro ha portato i saluti del Consiglio direttivo, sottolineando l'importanza cruciale di questi corsi di lingua italiana per la comunità di corregionali all’estero. Ha inoltre espresso grande soddisfazione per l'elevato numero di partecipanti e ha ringraziato la Regione Autonoma Friuli, la Fondazione Friuli e il Comune di Pordenone per il sostegno ai progetti di EFASCE. Parole condivise dalla vicepresidente Luisa Forte, intervenuta anche lei alla prima lezione. Presente anche la professoressa Elena Marzotto, referente del progetto, la quale ha illustrato l'articolazione dell'offerta formativa. Infatti oltre al Corso Base, sono previsti un Livello Intermedio e, per chi desidera approfondire, un Corso Avanzato di conversazione, tenuto direttamente da lei.

Prima di passare alla lezione vera e propria il professor Coral ha espresso i suoi ringraziamenti all’EFASCE e, in particolare, alla professoressa Marzotto per l'opportunità di tenere questi corsi, che proseguono ormai da anni. Ha evidenziato come questa esperienza non sia solo un'occasione per insegnare la lingua, ma anche per imparare dai partecipanti, i quali lo arricchiscono costantemente con le loro storie e la loro cultura.