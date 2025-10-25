ROMA – Portare competenza nutrizionale certificata nel mondo dello sport italiano: è questo l’obiettivo della nuova Commissione Sportiva istituita dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), fortemente voluta dal presidente Sen. Vincenzo D’Anna.

"La figura del biologo non deve essere un consulente aggiunto, ma un pilastro nel team sportivo, al pari del preparatore atletico e del medico dello sport", dichiara D’Anna. "Un professionista che traduce la scienza in pratica quotidiana, tutela la salute e ottimizza la performance degli atleti".

La Commissione, coordinata dal biologo Matteo Pincella, sarà composta da esperti di comprovata esperienza professionale. Non un organo burocratico, ma un ponte tra biologi e federazioni sportive, tra scienza e pratica, tra formazione e campo.

"Questa Commissione sarà un acceleratore di cambiamento – prosegue D’Anna – per portare la scienza nello sport, valorizzare la figura del biologo e costruire un modello di collaborazione istituzionale proiettato verso il futuro".

L’iniziativa segue di pochi giorni la firma del protocollo d’intesa tra FNOB e FIGC, finalizzato all’inserimento dei biologi nutrizionisti nel sistema calcistico professionistico. È inoltre in fase di definizione un accordo analogo con la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP).

A breve, annuncia D’Anna, sarà aperta a Milano una Scuola di Nutrizione: "Uno spazio per formare, rafforzare e dare voce a chi, con competenza e responsabilità, può davvero incidere sulla salute e sulle prestazioni degli atleti".