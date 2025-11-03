Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma.

Dopo il primo episodio, un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto ed ha provocato una nuove enorme nube di polvere.

Un operaio di 64 anni è stato estratto dalle macerie in vita ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale per un trauma cranico. Un operaio è ancora sotto le macerie: secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, l'uomo è cosciente, ma dopo il secondo crollo si teme per la sua salute. La situazione sembra essersi complicata e i Vigili del fuoco hanno dovuto momentaneamente interrompere i soccorsi.

Il secondo crollo ha investito la squadra dei vigili del fuoco che stava operando proprio per estrarre l'operaio ancora bloccato tra le macerie. Un pompiere è stato trasportato dal 118 all'ospedale Oftalmico. Secondo quanto si apprende, ha riportato una irritazione agli occhi.

Altri due feriti, con lievi traumi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Gli operai erano al lavoro sulle impalcature di sostegno ed erano rimasti bloccati dopo il crollo. Sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un'autoscala.

I vigili del Fuoco sono intervenuti con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali. Chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri.

Le operazioni di soccorso sonio ancora in atto. I carabinieri del Comando di piazza Venezia e della compagnia Centro hanno circoscritto l'area e indagheranno sulle cause del cedimento assieme al Nucleo ispettorato del Lavoro dei carabinieri e ai tecnici della Asl. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul luogo del crollo.

La Procura di Roma ha aperto una indagine. Al momento il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Mai e dal pm Mario Dovinola, è aperto per lesioni colpose. Sul luogo del crollo sono presenti uomini della polizia giudiziaria della sezione specializzata in infortuni sul lavoro. Gli inquirenti disporranno una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica e accertare le cause del crollo.

Tra le ipotesi che ci sia stato un cedimento interno della struttura. Sulla vicenda indagano i carabinieri e i tecnici della Asl. A quanto accertato, stamattina erano al lavoro nella torre al centro di Roma undici operai.

"Seguiamo gli sviluppi e il lavoro di Ares 118 a seguito del crollo della Torre dei Conti ai Fori imperiali a Roma. A nome mio e della Regione Lazio esprimo la più sentita vicinanza all'operaio gravemente ferito oggi nel cantiere della Torre dei Conti e agli altri lavoratori coinvolti nel crollo. Seguiamo con apprensione gli sviluppi. Ringraziamo i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari per il lavoro che stanno svolgendo in questi minuti". Lo ha scritto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, su Facebook. Crolla una parte della Torre dei Conti nel centro di Roma.