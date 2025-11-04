Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Ancona in occasione della Festa delle Forze Armate (quirinale.it)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato ad Ancona alla cerimonia della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si è tenuta al Porto antico.

All'evento, trasmesso in diretta dalla Rai, hanno partecipato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, autorità civili e militari, istituzioni locali, oltre a rappresentanze scolastiche e associative.

Il Capo dello Stato ha passato in rassegna il reparto schierato, accompagnato dal Ministro Crosetto e dal Generale Luciano Portolano, Capo di stato maggiore della difesa, che, successivamente, hanno preso parola.

Il programma è proseguito con la consegna delle onorificenze dell'Ordine Militare d'Italia alle Bandiere di Guerra dell’Esercito Italiano, del 9° Reggimento Alpini, del 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo”, del Comando Raggruppamento Subacquei ed incursori “Teseo TESEI”, del 6° Stormo e del 12° Reggimento CC “SICILIA” e alle Bandiere di Combattimento Nave Caio DUILIO e Nave Virginio FASAN.

La manifestazione di Ancona ha concluso le celebrazioni del 4 novembre, iniziate, per il Capo dello Stato, con l’omaggio al sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria.

