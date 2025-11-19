LONDRA - L’Ambasciata d’Italia a Londra ha inaugurato il 17 novembre un nuovo ciclo di eventi dedicato all’innovazione e alle start-up con un seminario sul tema dell’intelligenza artificiale, dal titolo “The Age of AI”.

La serie di eventi, intitolata “The pulse of progress. Italian ideas that transform”, è organizzata in collaborazione con TechItalia Lab, affermata realtà londinese che riunisce le start-up italiane in Regno Unito, e con l’ufficio ICE di Londra.

All’evento di apertura ha partecipato, tra gli altri, il fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, intervenuto in un panel dedicato alle sfide e alle opportunità legate all’intelligenza artificiale, insieme a rappresentanti di AI Technologies, Nscale, del fondo di venture capital Bluelake VC e dell’Università di Oxford.

A seguire, una conversazione informale tra Pier Paolo Mucelli, fondatore di TechItalia Lab, e Luca Cartechini, fondatore di Shopcircle, ha raccontato il percorso di crescita di una start-up nata da talento e visione italiani, capace in soli quattro anni di attrarre investimenti per oltre 100 milioni di dollari grazie all’adozione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Nel corso della serata, i fondatori di giovani imprese innovative hanno presentato i propri progetti a una numerosa platea di aziende e investitori.

Intervenendo in apertura del ciclo, l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, ha ricordato il contributo decisivo degli scienziati italiani allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’ambasciatore ha inoltre annunciato che i prossimi appuntamenti della serie si terranno nel 2026 presso Casa Italia a Buckingham Gate, la nuova sede che ospiterà Ambasciata, ICE e Istituto Italiano di Cultura, concepita come vetrina del design, dell’arte e della creatività italiana nel mondo.