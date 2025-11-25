MILANO – Il 17 dicembre si svolgerà a Milano la terza edizione della Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale . La Conferenza – che si terrà a partire dalle ore 8:30, presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano – promossa dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e realizzata in collaborazione con Agenzia ICE, CDP, SACE e SIMEST, intende promuovere il dialogo tra il Sistema Italia e le imprese per elaborare risposte efficaci alle sfide del commercio internazionale e rafforzare la proiezione dell’Italia nel mondo, in linea con gli obiettivi del Piano d’azione per l’export. All’evento interverranno le Ambasciatrici e gli Ambasciatori italiani nel mondo che, insieme ai Direttori degli Uffici ICE all’estero e con l’assistenza di rappresentanti di CDP, SACE e SIMEST, incontreranno le imprese per ascoltarne le esigenze e sostenerne la presenza sui mercati internazionali. Le imprese interessate possono registrarsi attraverso un’apposita pagina. In un video messaggio sui social il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la vicinanza del Governo alle imprese e si è soffermato sulla strategia per la diplomazia della crescita messa in campo dalla Farnesina per favorire l’export. “L’obiettivo resta il raggiungimento dei 700 miliardi entro la fine della legislatura”, ha precisato Tajani aggiungendo di aver presentato il Piano d’Azione per l’export nei diversi continenti e nei mercati esteri a più alto potenziale. “Abbiamo riunito la squadra dell’export che sarà a vostra disposizione per incontrarvi, ascoltarvi e sostenervi”, ha proseguito Tajani invitando le imprese a iscriversi alla Conferenza del 17 dicembre.