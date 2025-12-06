ROMA - Dal 14 al 18 dicembre, tra Roma e Milano, si terrà la XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo organizzata dalla Farnesina.

Oltre 100, anticipa il Maeci, i Capi missione che, durante i lavori, approfondiranno il ruolo e gli strumenti con cui la Farnesina e la sua rete diplomatico-consolare promuovono l’immagine e i valori del nostro Paese sulla scena internazionale.

“Dietro la diplomazia italiana – evidenzia il Maeci – c'è una rete capillare di professionisti che ogni giorno assicura rappresentanza, tutela e servizi essenziali ai nostri connazionali all'estero, garantendo un collegamento diretto con le comunità italiane oltreconfine”.

Ad oggi sono 2.154 i dipendenti di ruolo che operano nelle sedi all’estero per rappresentare l’Italia e tutelare i suoi cittadini. 3.200, invece, sono gli impiegati a contratto che garantiscono servizi essenziali e un legame diretto con le comunità locali.