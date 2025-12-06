ROMA – Il presidente statunitense Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno dato il via alle festività natalizie con l’accensione dell’albero di Natale nel parco Ellipse della Casa Bianca. L’abete rosso di quest’anno, alto 35 piedi, proviene dalla foresta nazionale George Washington e Jefferson in Virginia. Il ‘National Christmast Tree’ sarà aperto al pubblico a partire dal 6 dicembre.

La cerimonia di accensione dell’albero ha visto esibirsi i Beach Boys, Alana Springsteen, Brett Young e altri musicisti. Nel breve discorso dopo l’accensione, come riporta il New York Post, Trump ha intrecciato riflessioni religiose e patriottiche: ha parlato del Natale come celebrazione della speranza e della fede, ha ringraziato forze dell’ordine, agenti di custodia e chi presta servizio per la comunità, e ha omaggiato due membri della Guardia Nazionale che recentemente sono stati colpiti da un attacco vicino alla Casa Bianca.

“Con la nascita di Gesù, la storia umana è passata dalla notte al giorno. La sua parola e il suo esempio ci chiamano ad amarci gli uni gli altri, a servirci gli uni gli altri e a onorare la sacra verità che ogni bambino è creato appositamente a immagine di Dio- ha detto Trump- Voglio esprimere il mio più profondo rispetto e amore a tutti i nostri grandi cittadini, circa 350 milioni di persone. Li amiamo tutti, che vi piacciano o no. Li amiamo tutti. Vogliamo prenderci cura di tutti. Dobbiamo prenderci cura di tutti nel nostro Paese”. E ha sottolineato: “Amiamo i cristiani. Amiamo tutte le religioni. E, a proposito, la religione sta tornando negli Stati Uniti, lo si vede molto chiaramente“.

Il Presidente, che questo mese ospiterà circa 30 piccole feste natalizie all’interno della Casa Bianca, ha detto alla numerosa folla all’aperto di essere orgoglioso degli accordi di pace che ha contribuito a mediare quest’anno e di sperare di aggiungere presto la guerra tra Russia e Ucraina alla lista.

“Come Nazione, abbiamo molto di cui essere grati. In questo periodo di festa, i nostri confini sono sicuri. Il nostro spirito è rigenerato- ha concluso- La nostra economia è fiorente. L’inflazione si è fermata. La nostra nazione è forte e l’America è tornata, più grande e migliore, più forte, migliore che mai“.