Cari Connazionali,

oggi possiamo dirlo con il cuore gonfio di orgoglio: siamo stati noi, italiani nel mondo, a portare la nostra cucina — e con essa la nostra anima — fino al riconoscimento dell’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

Ovunque siamo andati, abbiamo portato con noi profumi, gesti, parole, ricordi: frammenti della nostra Italia che hanno acceso tavole e cuori nei cinque continenti.

Non esistono destra o sinistra quando si parla di appartenenza. Esiste un solo nome, una sola volontà, un solo amore: il Tricolore.

Siamo più di sessanta milioni, sparsi in oltre cento Paesi. Siamo figli e nipoti di una patria che continua a vivere dentro di noi, nel sangue, nella memoria, nella nostalgia che diventa forza.

Nessun Presidente, nessun governo avrebbe potuto realizzare ciò che abbiamo realizzato noi.

Siamo stati noi a farlo, con la nostra ostinazione gentile, con il coraggio di chi riparte da zero e porta con sé una fiamma che non si spegne.

La fiamma dell’identità italiana: luminosa, ardente, orgogliosa.

Ovunque batta un cuore italiano — che sia nato sotto il nostro cielo o che ne conservi l’eco lontana — lì troviamo amore per il lavoro, sete di conoscenza, passione per la scienza, la cultura, l’arte.

I migliaia di italiani e oriundi che brillano nel mondo testimoniano ogni giorno ciò che siamo: una nazione che vive oltre i suoi confini.

Il riconoscimento dell’UNESCO non è solo un premio: è una verità che finalmente viene detta ad alta voce.

E non possiamo dimenticare chi ha dedicato l’intera vita a difendere e dare voce agli italiani all’estero.

Il nostro primo e unico Ministro per gli Italiani nel Mondo, l’On. Mirco Tremaglia, che con passione instancabile ha trasformato il nostro sentire comune in una battaglia di dignità.

A lui va il nostro grazie più profondo.

AUGURI di BUON NATALE e CAPODANNO !!!!!

Franco Arena

Radio Tricolore

Un programma del Movimento Sociale

Passione Tricolore per gli Italiani nel Mondo