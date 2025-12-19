MONTEVIDEO (Uypress) - CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó USD 980 millones en favor de Uruguay, para impulsar el desarrollo integral del país a través de cuatro proyectos clave que contribuirán a tener barrios más seguros y prósperos, mejor manejo de la deuda ante desastres naturales, mejores infraestructuras para ofrecer servicios de transporte público de mayor calidad y gobiernos subnacionales más eficientes, según resolvió el directorio de la institución.

"Esta aprobación histórica refleja nuestro compromiso con el desarrollo integral de Uruguay", afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, recientemente reelecto en el cargo para el período 2026 - 2031.

El jerarca destacó que "los cuatro proyectos que financiaremos sumarán valor a la visión de desarrollo del país, y se constituyen como instrumento necesario para cerrar brechas territoriales, construir cohesión social, aumentar la resiliencia frente a la crisis climática y mejorar la movilidad urbana".

Estas son las cuatro líneas aprobadas por el directorio de CAF:

- USD 250 millones para financiar el Programa Más Barrio en Uruguay.

Esta iniciativa combina desarrollo urbano, mejoramiento habitacional y estrategias de seguridad ciudadana para transformar territorios con alta vulnerabilidad social. También contempla intervenciones en 21 zonas prioritarias identificadas por el gobierno uruguayo, con el objetivo de impulsar acciones integrales que permitan transformar estas áreas en comunidades habitables, seguras e integradas. Se estima que la iniciativa beneficiará directamente a cerca de 70 mil personas en una primera etapa de implementación.

- USD 300 millones para transformar el sistema de transporte metropolitano de Montevideo.

Los fondos, que beneficiarán directamente a 1,86 millones de habitantes del área metropolitana, contribuirán a diseñar e implementar un sistema integral de transporte público colectivo de alta capacidad, eficiente, inclusivo y sustentable, que mejore la calidad de vida urbana y la resiliencia ambiental. La iniciativa contempla la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano compuesta por el Ministerio Economía y Finanzas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y los tres gobiernos departamentales involucrados: Montevideo, Canelones y San José.

- USD 130 millones para financiar el Programa de Infraestructura para Gobiernos Subnacionales.

La operación será ejecutada por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y busca beneficiar a los 19 departamentos del país. El programa responde a una de las principales necesidades del país: reducir las disparidades territoriales que afectan el desarrollo de los departamentos uruguayos. Actualmente, el 17% de la población y el 13% de los hogares se encuentran en situación de vulnerabilidad, con una incidencia significativamente mayor en los departamentos del norte del país. Por ello, se plantean acciones e iniciativas estratégicas que promuevan el desarrollo local, la integración territorial, el desarrollo productivo sostenible, la mejora de la calidad de vida y la resiliencia ambiental de los territorios.

- Línea de crédito contingente por USD 300 millones.

El financiamiento respaldará los esfuerzos del gobierno en la ejecución de su estrategia de gestión de deuda pública y a brindar recursos para la atención de emergencias climáticas. Se trata de un instrumento preventivo de financiamiento que permitirá al país acceder de manera ágil a recursos ante necesidades inesperadas de liquidez provocadas por shocks externos adversos que puedan perturbar el acceso a los mercados de capitales. Hasta el 50% de la línea podrá destinarse a atender la emergencia por eventos climáticos extremos que pudieran afectar al territorio uruguayo.