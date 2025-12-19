"La decisione odierna della commissione bilancio di accogliere alcuni degli emendamenti proposti dal Partito Democratico a favore delle comunità italiane nel mondo, rappresenta un risultato importante che premia l'impegno dei parlamentari del PD della Circoscrizione Estero."

Così ha dichiarato oggi Luciano Vecchi, Responsabile per gli italiani nel mondo del Partito Democratico.

"Grazie agli emendamenti dei senatori Andrea Crisanti, Francesco Giacobbe e Francesca La Marca si sono in parte ripristinate le risorse tagliate dal governo Meloni a favore della diffusione della lingua italiana e degli enti gestori, per le attività di Comites e CGIE, per il lavoro di Camere di commercio e consoli onorari."

"Purtroppo - sottolinea Vecchi - su questioni cruciali che riguardano gli italiani all'estero non vi è stata alcuna disponibilità del governo Meloni e della sua maggioranza di destra a rivedere le scelte sbagliate da loro assunte, quali la sospensione dell'adeguamento all'inflazione delle pensioni erogate all'estero, l'eliminazione dell'indennità di disoccupazione per gli italiani emigrati che rientrano in Italia, l'esclusione dal diritto all'Assegno di inclusione per gli emigrati che rientrano in Italia e si trovano in una situazione di disagio economico.

"Per non parlare - conclude l'esponente dem - l'introduzione di misure ostative al riconoscimento della cittadinanza italiana per gli italo-discendenti, l'eliminazione dell'Assegno unico per i lavoratori italiani fiscalmente residenti in Italia ma con figli a carico residenti all'estero".