GINEVRA - Il Comites di Ginevra si rifà il look nel mondo digitale: è online il nuovo sito web.

Il Comites ha lanciato il nuovo portale, completamente rinnovato e disponibile sia in italiano che in francese, nei giorni scorsi.

"Uno spazio più chiaro, accessibile e aggiornato, pensato per offrire alla comunità italiana tutte le informazioni utili su servizi, iniziative, eventi, diritti e vita associativa", spiega il Comites.