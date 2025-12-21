GINEVRA - Il Comites di Ginevra si rifà il look nel mondo digitale: è online il nuovo sito web.
Il Comites ha lanciato il nuovo portale, completamente rinnovato e disponibile sia in italiano che in francese, nei giorni scorsi.
"Uno spazio più chiaro, accessibile e aggiornato, pensato per offrire alla comunità italiana tutte le informazioni utili su servizi, iniziative, eventi, diritti e vita associativa", spiega il Comites.
Il Comites Ginevra si rifà il look: online il nuovo sito web
