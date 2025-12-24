Sarà un 'bianchissimo' Natale in molti luoghi d'Italia, anche a bassa quota, e un Natale bagnatissimo e molto ventoso in altri.

Ma riscaldato da affetti, da tradizioni e anche da qualche bel viaggio che si aveva in mente da tanto tempo. Sono oltre sei milioni gli italiani in partenza confermando la voglia di spostarsi nonostante il meteo che farà i dispetti e il contesto economico ancora incerto. L'83% dei viaggiatori resta in Italia, e tra questi il 25% sceglie località vicine alla propria regione di residenza, privilegiando mete facilmente raggiungibili. Un milione si appresta a trascorrerlo in capitali europee o in un paese extra europeo.

Nel 60% dei casi - secondo i calcoli di Confturismo Confcommercio - si tratta comunque di una vacanza breve, con al massimo 1 o 2 pernottamenti. Il 29% alloggia in strutture alberghiere, mentre il 40% opta per la casa di amici e parenti o per seconde case. La top ten delle destinazioni vede in testa la montagna con il 20% delle preferenze, seguita da località di mare e città d'arte, che restano scelte molto apprezzate nel periodo natalizio. Il 59% degli italiani viaggia in coppia, il 36% con i figli, mentre un 11% parte da solo. La spesa media prevista si aggira intorno ai 390 euro a persona.

Secondo le previsioni che arrivano da Coldiretti e Campagna Amica sono oltre due milioni, tra italiani e stranieri, quelli che trascorreranno le festività in uno degli 26mila agriturismi tra pernottamenti e pasti con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno. A prevalere sono gli italiani, circa l'80% della clientela, con una vacanza che dura in media tre notti. Anche in inverno, a trainare la scelta della campagna non è solo la cucina genuina ma soprattutto il turismo esperienziale, con l'enoturismo e l'oleoturismo in testa alle preferenze, seguiti dai percorsi dedicati alla birra artigianale e ai formaggi. Secondo Campagna Amica, i turisti enogastronomici rappresentano il 59% del totale e cresce anche la curiosità verso le visite nei luoghi di produzione.

Certo il tempo ci mette lo zampino con tanta neve che creerà atmosfere magiche ma anche pioggia, vento e a Trieste la bora. Tutto a causa di un vortice alimentato da correnti più fredde orientali su buona parte del Paese. Sulle Alpi Occidentali attese copiose nevicate con accumuli anche di 100-120 centimetri di neve fresca in sole 24 ore nella zona di Artesina e Prato Nevoso (Alpi Marittime). "Un fenomeno davvero importante come non si vedeva da anni in questa zona" dicono i meteorologi. Fino a Santo Stefano sul Mediterraneo centro-occidentale resterà intrappolata un'area di bassa pressione con maltempo diffuso sull'Italia. Oltre a piogge sparse un po' ovunque e a venti sostenuti dai quadranti orientali tornerà la neve a quote relativamente basse sull'Appennino settentrionale. Questo vortice nel Mediterraneo verrà alimentato costantemente da fredde correnti da Est con un inevitabile calo termico e abbassamento della quota neve su alcune zone. Sui rilievi al confine tra Liguria, Emilia e Toscana, si osserveranno nevicate oltre i 700-800 metri con accumuli oltre i 1000 metri di quota. Sarà invece un bianchissimo Natale in tutte le aree sopra i 1000-1200 metri sul Piemonte occidentale e meridionale e in Valle d'Aosta.