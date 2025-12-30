di CRISTINA ROSSI

ROMA – Sei feriti, tra cui una bambina, e un centinaio di persone bloccate a quasi tre mila metri di quota. È il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, martedì 30 dicembre, all’impianto funiviario di Macugnaga, alla stazione del Monte Moro, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, in Piemonte.

I PRIMI SOCCORSI AI FERITI DA UN MEDICO E UN INFERMIERE LÌ PER CASO

Per motivi ancora tutti da chiarire, la cabina sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione d’arrivo a 2.800 metri di altitudine, finendo per sbattere contro le barriere di protezione. A seguito dell’incidente le piste da sci sono state chiuse e l’impianto di risalita fermato. I feriti sono stati stati soccorsi fin da subito da un medico e da un infermiere che casualmente si trovavano in zona e sono stati evacuati con l’elicottero sanitario. Secondo quanto si apprende, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

UN CENTINAIO DI PERSONE DA EVACUARE CON GLI ELICOTTERI

I Vigili del fuoco, dai loro canali social, informano di essere intervenuti insieme al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e alla Gdf, a Macugnaga (VB), dalle 11.30 di questa mattina per un incidente a due cabine della Funivia Al Moro: tra i feriti il manovratore della cabina a valle e alcuni dei 15 passeggeri di quella monte. Sono infine stati attivati 2 elicotteri Drago per l’evacuazione delle persone bloccate in quota.

Infatti l’impianto funiviario risulta fermo e sono un centinaio le persone, tra cui bambini- tutti illesi-che si trovavano nell’area, e che devono essere gradualmente evacuati con il ricorso degli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

L’AZIENDA CHE GESTISCE LA FUNIVIA: “UN INCONVENIENTE TECNICO”

Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi, intervistato dal Corriere della Sera spiega che il problema è nato da un “inconveniente tecnico”: ovvero, “la cabina non ha rallentato a sufficienza entrando in stazione e quindi ha urtato le barriere di protezione”. “La cabina che saliva – prosegue – aveva una quindicina di passeggeri a bordo, e tra loro si rileva una persona ferita a un braccio. Per altri solo escoriazioni. Tutti sono stati affidati al 118 e evacuati con elicottero”. E ancora: “La difficoltà, adesso, è evacuare senza urgenza 94 persone che si trovano alla stazione del basso Moro. Sono radunate all’interno della funivia e non sono ovviamente coinvolte dall’incidente, ma vanno, appunto, evacuate e per questo sono al lavoro i vigili del fuoco con gli elicotteri”. Infine l’auspicio che “in poche ore credo sarà tutto risolto”.