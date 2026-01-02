ROMA – Tra la fine del 2025 e l’alba del 2026 si colloca la nuova campagna oceanografica della nave da ricerca R/V “Gaia Blu” del CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’obiettivo di individuare i resti dell’antico lembo di terra emersa che fungeva da ponte tra la Sicilia sud-orientale e le attuali isole di Malta e Gozo. Il progetto, denominato BRIDGES (Building Reflexivity and response-ability Involving Different narratives of knowledGE and Science), nasce dalla collaborazione tra le ricercatrici ed i ricercatori dell’Istituto di Scienze Marine del Cnr (Cnr-Ismar), dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e dell’Università di Malta. I due principal investigator della campagna sono Maria Filomena Loreto (Cnr-Ismar) e Emanuele Lodolo (OGS). La spedizione si svolge a bordo di “Gaia Blu” dal 29 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026. Da tempo si sa che durante l’ultima era glaciale, circa 22.000 anni fa quando il livello del mare era circa 120 metri più basso dell’attuale, ampie aree tra la Sicilia e Malta erano terraferma, formando un vero e proprio corridoio naturale che gli animali, e forse i primi esseri umani, avrebbero potuto utilizzare per spostarsi tra le due regioni, facilitando così i flussi migratori. Ciò che ancora oggi manca è una ricostruzione dettagliata del paesaggio a quel tempo. Questa campagna rappresenta, sottolinea il CNR, una grande opportunità per l’Italia e Malta di ricostruire quell’antico ambiente con risoluzione senza precedenti. La spedizione BRIDGES esplora quest’area utilizzando apparecchiature di mappatura all’avanguardia a bordo della R/V “Gaia Blu”. Il team di ricercatrici e ricercatori che sarà a bordo ricostruirà la morfologia del fondale marino attuale e del passato, identificherà antiche valli e vecchie linee di costa e raccoglierà campioni di sedimenti che aiuteranno a determinare quando e per quanto tempo questi paesaggi sono stati esposti e la presenza di eventuali segni del passaggio di esseri viventi.