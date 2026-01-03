Sono ore di attesa ed apprensione per i familiari di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo a Caracas.

I genitori del 46enne stanno assistendo a quanto sta avvenendo in Venezuela con l'attacco americano nella notte e la cattura di Maduro e della moglie da parte delle forze speciali Usa.

Sulla situazione del nostro connazionale, arrestato nel novembre dello scorso anno, è intervenuto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Noi seguiamo con grande attenzione tutto, soprattutto, ripeto, preoccupandoci delle condizioni dei nostri concittadini - ha affermato -. Abbiamo anche italiani detenuti, a cominciare da Trentini, ma con lui ce ne sono un'altra dozzina, quindi anche quello è un tema che ci preoccupa e stiamo lavorando al massimo".

Nei giorni scorsi il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha telefonato ad Armanda Colusso, madre di Alberto, per esprimere vicinanza e manifestando la solidarietà da parte di tutto il Paese.