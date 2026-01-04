A Bra, in Piemonte, nel 1986 è nato il movimento “Slow Food” per contrastare l’avvento dei Fast Food da un pensiero del filosofo-scrittore Carlo Petrini. Coaudiuvato da importanti imprenditori e filantropi (come Re Carlo di Inghilterra) è poi arrivata la Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo che, con un Dottorato in Gastronomia, laurea da 20 anni i migliori esperti del vero Made in Italy (il Food & Beverage). Tra questi di recente anche Amanda Poles con una interessante tesi sull'empatia sul Buon Cibo e sul Buon Bere.