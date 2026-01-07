Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia.

Il primo premio dell’edizione 2025, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto serie T 270462, riportando il successo massimo nella città eterna dopo quattro anni.

Tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia

L’estrazione ha premiato anche altri territori, a partire dal Lazio. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto serie E 334755, venduto in provincia di Roma, in un locale all'interno dell' aeroporto di Ciampino. Si tratta del Relay Ciampino Airside in via Appia Nuova, informa Agipronews.

Il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni, serie L 430243, è stato acquistato al Bar Le Tabaccherie Le Ginestre di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, in via Giuseppe Di Vittorio. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno a Jerzu, in provincia di Nuoro, in via Umberto I, con il biglietto serie D 019458. Il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, infine, è stato venduto ad Albano Laziale in corso Giacomo Matteotti, 12, grazie al biglietto serie Q 331024.

Il bilancio dei premi di prima categoria sorride nettamente al Lazio, che incassa complessivamente 8,5 milioni di euro. Dopo due edizioni senza vincite milionarie, la regione - come riportato da Agipronews - torna così protagonista, replicando il risultato già ottenuto nella Lotteria Italia 2021. Dal 2000 a oggi, si tratta della nona volta in cui il Lazio conquista il primo premio, rafforzando il proprio primato nazionale e distanziando la Lombardia, ferma a quota cinque. A sostenere questo dominio contribuiscono anche i dati sulle vendite.

Con oltre 1,7 milioni di biglietti venduti, il Lazio si conferma la regione leader a livello nazionale. Roma guida la classifica delle province con 1.376.590 tagliandi staccati, pari a circa il 14% del totale, un dato che conferma l’attrattiva della Capitale e la fiducia degli italiani nella tradizione della Lotteria Italia. Nel complesso, l’edizione 2025 ha distribuito 306 premi per un valore totale di 22.688.000 euro. Oltre ai cinque premi di prima categoria, sono stati assegnati 30 premi da 100 mila euro, 60 da 50 mila euro e 210 da 20 mila euro, con un aumento delle vendite superiore al 10% rispetto all’anno precedente. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti sono stati destinati premi per 188 mila euro complessivi.

Il quadro delle vincite dell’edizione 2025 si completa infine con il premio speciale da 300 mila euro, assegnato al biglietto serie M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.