BOLOGNA - Un archivio digitale di opere teatrali di autori emiliano-romagnoli che vuole offrire stimolo ad attori e autori a nutrire il repertorio e, contestualmente, rispondere all’esigenza di creare un archivio sonoro del Teatro in dialetto dell’Emilia-Romagna, dei suoi autori e delle sue molteplici voci. Questi gli obiettivi principali del progetto “Radiodrammi di Romagna”, ideato da Città Teatro e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, che ha pensato anche ai corregionali nel mondo.

Il progetto, come spiega la Consulta degli Emiliano Romagnoli nel Mondo ha messo infatti a disposizione delle Associazioni emiliano-romagnoli nel Mondo un opuscolo di presentazione e oltre 20 podcast ad accesso gratuito tutto l’anno (disponibili sul sito del progetto).