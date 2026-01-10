ROMA – Inaugurazione delle attività di Pistoia Capitale italiana del libro 2026, iniziativa voluta dal Ministero della cultura per promuovere la lettura e la letteratura a livello nazionale. La cerimonia di apertura al Teatro Manzoni di Pistoia, presentato il programma di eventi che la città toscana – culla di Pinocchio e patria di scrittori come Terzani e Bigongiari – ha racchiuso in un articolato progetto, dal titolo “Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro”, che mette a sistema biblioteche, scuole, librerie e associazioni ed è stato per questo premiato dalla giuria presieduta da Adriano Monti Buzzetti Colella. Il momento centrale della cerimonia di inaugurazione affidato ad Aldo Cazzullo che terrà una lectio magistralis dal titolo “Francesco e Dante, nascita di una Nazione”. L’intervento esplora le radici dell’identità italiana attraverso due figure cardine della nostra storia: San Francesco, il “primo italiano” che ha parlato alla gente nella lingua del popolo, e Dante Alighieri, il padre della lingua e dell’idea stessa di Italia. Con oltre 1.500 appuntamenti previsti, Pistoia Capitale italiana del Libro 2026 coinvolgerà anche spazi non convenzionali come parchi, circoli, frazioni della montagna, ambulatori pediatrici, botteghe, ecc., integrando i festival cittadini più affermati con una serie di azioni di promozione della lettura, che intendono situarsi in ogni singola azione quotidiana della vita cittadina. “Essere Capitale del Libro significa riconoscere alla lettura la forza di unire le persone e alimentare la coscienza civile. Pistoia è pronta a farsi guida di questo processo, trasformando ogni cittadino in un protagonista di questa grande avventura”, dall’introduzione del dossier.