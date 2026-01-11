El turismo será el mayor beneficiado en México por el Mundial de fútbol -organizado conjuntamente con Canadá y Estados Unidos- de mediados de este año, pero los precios se dispararán en el sector sobre todo en materia de hospedaje y restaurantes de las tres sedes del país, la capital, y las ciudades de Guadalajara (occidente) y Monterrey (norte).

Aunque las autoridades se frotan las manos porque los expertos independientes y el gobierno estiman que habrá un repunte económico del 1,3% en el Producto Interno Bruto (PIB), que podría sacar del estancamiento a la economía y alejar el fantasma de la recesión, también es cierto que muchos aficionados sufrirán por la inflación.

Como preludio de este problema, surgieron las primeras quejas por los altos precios de las entradas a los estadios, de unos 60 dólares en la fase de grupos, tres veces más altos que en el pasado Mundial de Qatar 2022.

El secretario general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar, tomó las cosas por el ángulo positivo y declaró que "el Mundial FIFA 2026 será uno de los factores que impulsarán la economía local", pero advirtió que "estos efectos suelen tener un carácter marginal y temporal".

México será sede de 13 encuentros del torneo deportivo internacional (5 en la capital, 4 en Guadalajara y 4 en Monterrey), que inicia el próximo 11 de junio, y donde se disputará el partido inaugural, en el Estadio Azteca, con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El diario deportivo estadounidense The Athletic calculó que los precios de los hoteles se dispararán hasta 300% en fechas cercanas a los encuentros.

Los expertos mexicanos consideran que los aumentos son muy superiores a los de una temporada alta típica, con la diferencia de que la tasa de ocupación del 100% en la renta de inmuebles ocurrirá en aquellos cercanos a los estadios.

Eduardo Mercado, director general de Consultoría Gastronómica y Hotelería Integral (Congahin), afirmó que las ventas de los restaurantes repuntarán entre 30% y 80%.

"Los días de partido de la selección mexicana o de las eliminatorias directas, este número podría duplicarse en establecimientos tipo sports bar", calculó y dijo que estos aumentos estarán concentrados en las cercanías del Estadio Azteca, en la Ciudad de México, el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey.

El transporte público también experimentará incrementos en sus ventas de un 10% según la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), por lo que autoridades planificaron la ampliación de la infraestructura, construyendo más terminales de autobuses en las ciudades anfitrionas.

El columnista Hector Quispe, del sitio digital La Silla Rota, considera que cuando "el Mundial Norteamérica 2026 asoma la nariz" la "danza millonaria de recursos comienza a desfilar" pero no todos ganarán por igual.

Por ejemplo, señaló que la que se embolsará más dinero será la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) pues además "no pagará impuestos durante los 13 partidos que se disputarán en territorio mexicano, así como de sus eventos relacionados".