NEW YORK - È Giuseppe Pastorelli il nuovo Console generale d’Italia a New York. Il diplomatico – che succede a Fabrizio Di Michele – ha iniziato ufficialmente il suo mandato nella Grande Mela lo scorso 2 gennaio.

Ad affiancarlo ci sono Laura Pirino, Console Generale Aggiunta, Alessandra Oliva e Marta Mammana, Consoli aggiunte.

Romano, classe 1973, Pastorelli, dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Roma, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1997.

Negli anni ha lavorato in Turchia (2000-2004) ed Ungheria (2004-2008); è stato Console Generale a Boston (2010-2014) e Toronto (2014-2018). Dal 2018 al 2025 si è occupato al Ministero di promozione dell’Italia nel mondo.