ROMA – Alcaraz da un lato, Sinner dall’altro. Il tennis riparte con il primo Slam stagionale, in Australia, e il medesimo copione: la sfida a distanza che pian piano sul tabellone del torneo si restringe fino alla sfida finale. E così il tabellone è appunto un percorso delineato, per i due dominatori del circuito.

Sinner esordirà contro Hugo Gaston. Il virtuale quarto di finale del numero 2 del mondo è contro Ben Shelton e in semifinale troverebbe Novak Djokovic o un derby con Lorenzo Musetti. I possibili quarti di finale potrebbero essere questi:

Alcaraz – De Minaur

Zverev – Auger-Aliassime

Musetti – Djokovic

Shelton – Sinner

Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno, in semifinale potrebbe trovare la testa di serie numero 3, Alexander Zverev ma dalla sua parte ci sono anche Daniil Medvedev e Felix Auger Aliassime. Debutterà con Walton, e poi lo aspetta un quarto di finale con Alex de Minaur o in alternativa Bublik o Flavio Cobolli.

I primi turni degli italiani

[2] J. Sinner vs H. Gaston

[5] L. Musetti vs R. Collignon

[20] F. Cobolli vs Q/LL

[22] L. Darderi vs C. Garin

M. Berrettini vs [6] A. de Minaur

L. Sonego vs C. Taberner

M. Bellucci vs [12] C. Ruud

M. Arnaldi vs [13] A. Rublev

L. Nardi vs Q/LL