UDINE - Si è tenuta nella Sala del Popolo del Comune Di Udine la conferenza stampa di presentazione della missione istituzionale che porterà in Argentina e Uruguay una delegazione ampia e rappresentativa per costruire nuove alleanze strategiche incentrate su formazione, capitale umano e innovazione per favorire scambi, progettualità e nuove sinergie.

Coordinata dal Comune di Udine in collaborazione con l'Ente Friuli nel Mondo, la missione si sviluppa attraverso un fitto calendario di incontri istituzionali, visite a enti di formazione, università, scuole tecniche e comunità friulane, un percorso che toccherà le città di Buenos Aires, Florencio Varela, San Francisco, Cordoba e Resistencia, dove si rinnoverà la lettera di intenti del patto di amicizia sottoscritto nel 1978 tra le due città.

Sono intervenuti alla conferenza stampa Luca Ceccarelli, consigliere Confapi - Franco Iacop, presidente Ente Friuli nel Mondo - Pierino Chiandussi, consigliere Confartigianato Imprese Udine - Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine - Mauro Bordin, presidente del Consiglio Regionale FVG - Alessandro Colautti, consigliere Comune di Udine con delega all'internazionalizzazione - Silvio Brusaferro, professore ordinario di igieene e medicina preventiva dell'Università di Udine.

Faranno inoltre parte della delegazione: don Dino Bressano, vicario generale della Diocesi di Udine - Roberto Molinaro, presidente di Civiform - Roberto Tomè, direttore di Cosef e Alvisa Palese, professoressa ordinaria di scienze infermieristiche dell'Università di Udine.

Nell'occasione, Iacop e Bordin hanno annunciato che faranno anche visita ai Fogolârs in Argentina e Uruguay, che rappresentano un'occasione concreta di dialogo e ascolto per poter sviluppare una costruttiva progettualità reciproca tra la nostra regione e i paesi di emigrazione.