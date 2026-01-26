MADRID – Cresce la grande famiglia dei Fogolârs Furlans: è stato aperto ufficialmente il Fogolâr di Madrid. L’inaugurazione si è tenuta il 22 gennaio presso il Centro Culturale del Comites di Madrid. Presidente del nuovo sodalizio è Mauro Lodolo, udinese, laureato in ingegneria elettronica con una lunga esperienza dirigenziale in multinazionali attive nel campo delle telecomunicazioni. Del direttivo del nuovo sodalizio fanno inoltre parte la vicepresidente Chiara Quaia e la segretaria Giuliana Babuin, entrambe di Pordenone, e il tesoriere Paolo Sonvilla di Udine. Completano il comitato organizzatore Alessandro Aita, Gabriella Lanzillim Luigi MIotti, Wainer Gant e Corinna Danieletto. I friulani della zona contattare il Fogolâr al seguente indirizzo fogolar.madrid@gmail.com