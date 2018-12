Oltre 4.000 libri sono da oggi disponibili gratuitamente all’interno della Biblioteca País, una biblioteca digitale creata dal Plan Ceibal con l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla cultura in Uruguay. Nato un decennio fa, il Ceibal è il progetto educativo all’avanguardia nel mondo che promuove la digitalizzazione del sistema scolastico assicurando un computer ad ogni studente e a cui recentemente si è aggiunto il plan Ibirapitá che promuove l’inclusione digitale degli anziani regalando loro un tablet. Per accedere ai libri è necessario registrarsi al sito www.bibliotecadigital.ceibal.edu.uyo in alternativa scaricare l’applicazione "Biblioteca País" disponibile per tutti i dispositivi mobili e tablet. L’unico requisito è quello di essere in possesso della "Cédula", ossia la carta d’identità anche per gli stranieri residenti. Il sistema funziona come una biblioteca tradizionale: una volta richiesto il testo desiderato (potranno essere al massimo due contemporaneamente) si avranno a disposizione fino a 21 giorni per leggerlo prima di restituirlo. Tuttavia, è possibile rinnovare la richiesta se c’è ancora la disponibilità. La piattaforma permette consultare l’ampio catalogo, leggere on line o scaricare libri in modo da leggerli anche senza connessione a Internet. Il tutto è arricchito dai tanti video e audio disponibili. È possibile, inoltre, la più completa personalizzazione della lettura modificando il tipo e la grandezza del font, regolando la luminosità e l’interlinea, sottolineando il testo o scrivendo note. Come ha spiegato il presidente del Plan Ceibal Miguel Brechner, questa iniziativa è nata proprio come un proseguimento dei due progetti socio-educativi già menzionati partendo innanzitutto dalle scuole pubbliche: "Abbiamo visto che c’erano risultati molto positivi nell’assicurare l’accesso ai libri gratuitamente a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Successivamente, con l’implementazione del Plan Ibirapitá, abbiamo replicato l’esperienza dato che questa era la richiesta principale degli anziani". Dopo i buoni risultati ottenuti, dunque, si è deciso di iniziare una terza fase del progetto, questa volta aperta a tutti e "resa possibile grazie agli accordi con le case editoriali". "Per noi" -ha proseguito Brechner- "è molto importante la diffusione della lettura tanto all’interno delle famiglie come a scuola. Una delle cose di cui l’Uruguay oggi ha grande bisogno è quella di migliorare l’accesso alla lettura". Molto variegata è l’offerta all’interno della Biblioteca País con racconti, romanzi, biografie, saggi. I generi letterari sono molto diversi e si rivolgono praticamente a tutte le età. I libri sono quasi tutti in spagnolo, l’italiano è assente ma può contare con 12 scrittori e una quarantina di opere tradotte. A dominare la scena c’è uno dei pilastri della letteratura italiana, Italo Calvino con ben 17 libri: "De fábula", "El sendero de los nodos de araña", "Por último el cuervo", "La entrada en guerra", "El camino de San Giovanni", "Palomar", "La gran bonanza de las Antillas", "La especulación inmobiliaria", "La jornada de un escrutador", "Marcovaldo", "Todas las cosmicómicas", "La hormiga argentina", "Collección de arena", "Bajo el sol jaguar", "Las ciudades invisibles", "Si una noche de invierno un viajero", "Nuestros antepasados El vizconde demediado. El barón rampante. El caballero inexistente". Segue uno scrittore molto amato dagli adolescenti, Federico Mocciacon 7 libri: "Tengo ganas de ti", "Carolina se enamora", "Este instante de felicidad", "Tú, simplemente tú", "Babi y yo", "A tres metros sobre el cielo", "Perdona si te llamo amor". Sul podio c’è anche il giallista Andrea Camilleri che da queste parti resta sempre molto popolare: "El campo del alfarero", "El ladrón de meriendas", "Un filo de luz", "Mis momentos". Con due opere ciascuno troviamo Leonardo Da Vinci, Sandrone Dazierie Paolo Giordano: il primo con "Ginevra de' Benci" e "Oso caminando", il secondo con "La soledad de los números primos" e "El cuerpo humano", il terzo con"El Ángel (Colomba y Dante 2)" e "No está solo". A completare l’offerta italiana della Biblioteca País ci sono poi tanti altri titoli: Andrea Bajanicon "Saludos cordiales", Luca Caiolicon "Neymar, Ronaldo, Messi Tres talentos únicos. Tres estrategias deportivas. Tres modelos de negocio", Luca D’Andreacon "La sustancia del mal",Marco Malvaldicon "El caso del mayordomo asesinado", Enrico Marraffinocon "ElectriCiudad Energia limpia para un futuro sostenible" e infine Manuela Salvicon "Será hermoso morir juntos".