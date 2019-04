Presso il Centro Culturale Italiano di Vancouver, in Canada, si è svolta la II edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, celebrazione che si inserisce all’interno del programma promozionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, "Vivere all'Italiana".

Arpico (Associazione dei Ricercatori e Professionisti Italiani in Canada Ovest) ha organizzato, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Ottawa – Ufficio dell’Addetto Scientifico, con il Consolato Generale d’Italia in Vancouver e il Centro Culturale Italiano a Vancouver, una conferenza tenuta dal Prof. Paolo Raggi, professore di Medicina presso l'Università dell’Alberta a Edmonton (Alberta), ed ex direttore del Mazankowski Alberta Heart Institute di Edmonton, una delle strutture specialistiche più avanzate in Nord America per la cura delle malattie cardiache.

La conferenza è stata introdotta da interventi del Console Generale Massimiliano Iacchini e dell’Addetto Scientifico dell’Ambasciata d’Italia a Ottawa, Anna Galluccio.

Il Dott. Raggi, luminare nel settore della cardiologia e delle malattie cardiovascolari, ha presentato le sue ricerche focalizzandosi sulla forte connessione che lega le malattie mentali e la condizione cardiovascolare.

Alla presentazione erano presenti circa 70 persone, prevalentemente appartenenti al settore medico e della ricerca (molti professionisti e ricercatori italiani), che hanno seguito con attenzione la presentazione del Prof. Raggi. Al termine della conferenza è stato organizzato un ricevimento per favorire attività di networking.