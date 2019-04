Anche in Cina è stato omaggiato Leonardo da Vinci. Merito delle iniziative promosse dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Pechino per celebrare il 500esimo anniversario della morte del genio italiano.

Il Museum of Central Academy of Fine Arts (CAFA) ospiterà fino al 23 maggio la mostra “L’Arte di Leonardo – Opera Omnia”, nonché una serie di conferenze e tavole rotonde curate dall’Istituto di Cultura in collaborazione con il Museo, la Tianjin University e Casa Italia a Tianjin. La mostra curata dallo storico dell’arte Antonio Paolucci e prodotta da RAICom, è parte di un programma di promozione internazionale di arte ed educazione sostenuto dalla Farnesina. Le 17 riproduzioni in scala reale e ad altissima definizione dei capolavori di Leonardo potranno essere ammirate da studiosi, studenti e tutti gli amanti dell’arte rinascimentale in uno stesso luogo ed a distanza ravvicinata. In pochi giorni dall’apertura i visitatori sono stati già diverse migliaia.

Anche la serie di conferenze ha richiamato un pubblico attento sia nelle sale dell’Istituto Italiano di Cultura, che nel CAFA Museum. Gli incontri hanno consentito di focalizzare l’attenzione su alcuni degli aspetti del genio rinascimentale , dalla scienza e la tecnologia curata dal professor Plinio Innocenzi dell’Università di Sassari, allo studio dell’Anatomia presentato dai professori Gianpaolo Ghilardi e Nicola Di Stefano dell’Università Campus Biomedico di Roma. Inoltre il professor Innocenzi ha presentato “I segreti delle donne di Leonardo”, il suo saggio tradotto in cinese. Ultimo incontro della settimana una tavola rotonda alla Tianjin University di Innocenzi e della Professoressa Li Jingjing della Beijing Foreign Studies University moderato da Paolo Genovese, docente presso la Tianjin University.

Nei prossimi mesi continuerà il programma di conferenze e incontri ed è previsto anche un concerto di musica rinascimentale, nel quale saranno eseguiti per la prima volta in Cina anche alcuni dei suoi “rebus musicali”, un concorso nazionale di pittura per bambini dal tema “Leonardo da Vinci Uomo Universale – l’insaziabile desiderio di sapere nel rinascimento italiano” ed una importante mostra di dipinti originali Leonardeschi nell’autunno a chiusura.