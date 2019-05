Lo spettacolo si chiama 'Make Italian-American Again' ed è portato in giro per gli Stati Uniti da Mike Marino, cabarettista noto soprattutto in quella parte degli USA dove più radicata e visibile è la presenza degli italo-americani.

Si tratta di uno show il cui nome gioca con il celebre slogan che ha portato Donald Trump alla presidenza: Make American Great Again. Ma in questo caso, in quello di Marino, si tratta di una interpretazione personale di quella che è la esperienza italo-americana. Il materiale dello spettacolo si ispira, per la grande parte, alle esperienze personali vissute dall'artista. Nato a Jersey City, Marino porta sul palcoscenico la propria vita, le sue radici familiari italiane e le sue osservazioni, sulla quotidianità, sempre umoristiche, spesso spigolose.

Ma se le sue origini sono nel New Jersey, Marino ha portato i suoi spettacoli in ogni parte degli States, da New York a Los Angeles. Ma si è esibito, con successo, anche lontano dagli USA: per sette anni è stato tra i grandi protagonisti del Just For Laugh Comedy Festival di Montreal. Premi e riconoscimenti hanno costellato la sua carriera: nel 2008 ha fatto il suo ingresso nella New Jersey Comedy Hall of Fame e nel 2015 gli è stato assegnato l'USO Bob Hope Comedy Award per le sue regolari performance per i militari statunitensi. Spettacoli nel grandi night-club, teatri e casinò in tutti gli Stati Uniti, ma anche show radiofonici, l'ultimo dei quali si chiama Radio Show Live From My Mother's Basement e c'è anche una serie sul web 'A Marino Moment History' che si può seguire su You Tube.

Marino è anche conosciuto come 'New Jersey Bad Boy', un 'cattivo ragazzo' che continua a far divertire il proprio pubblico attraverso le storie degli italo-americani mettendo in rilievo difetti, ma anche pregi Una cultura, quella italo-americana che ha segnato negli anni quella degli Stati Uniti, che ne è diventata una parte insostituibile e che è capace, attraverso i testi di Marino, di far ridere e divertire il pubblico di ogni parte del mondo. E il suo tour continua: 'Make Italian American Again' adesso infatti è in Florida, a Port Charlotte.