Avevano probabilmente trascorso la serata in una delle discoteche del Soveratese, sulla costa ionica catanzarese, e stavano rincasando i tre giovani di Soriano Calabro che hanno perso la vita nell'incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino di oggi.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'auto sulla quale viaggiavano Salvatore Farina, di 21 anni, un suo cugino omonimo di 23 e Natale Chiera, di 19 anni ed un grosso camion. Una quarta persona che era nella vettura è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata con diverse fratture all'ospedale di Catanzaro, tuttavia le sue condizioni non sono gravi. Ferito in modo non grave anche l'autista del camion.

A causa dell'incidente la grossa arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico ed il personale dell'Anas sta lavorando per gestire la viabilità.