"Vi presentiamo l’app Mappamondo, applicazione per smartphone che sarà utilissima per migliorare i servizi per i nostri connazionali all’estero", dichiara in una nota il sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo. “Già disponibile su IOS e Android, per avere l’app Mappamondo sul proprio smartphone basta scaricarla e seguire le istruzioni che appariranno durante l’istallazione. E’ semplicissimo e veloce. L’app è ricca di informazioni utili per gli italiani residenti all’estero e da ‘Mappamondo’ ci si può persino iscrivere all’AIRE, attraverso la piattaforma Fast-it”.