Tre squadre a punteggio pieno dopo due giornate in serie A. Se non sorprendono gli exploit di Juventus e Inter, sono i sei punti del Torino a fare notizia. Bella impresa dei granata di Mazzarri, che passano 3-2 a Parma contro l'Atalanta e spazzano via i fantasmi delle delusioni europee: apre Bonifazi, Zapata ribalta tutto con una doppietta, ma Berenguer e Izzo firmano il controsorpasso.

Di misura anche il successo dell'Inter a Cagliari (2-1). Nel primo tempo è Lautaro a portare in vantaggio la squadra di Conte, raggiunta in avvio di ripresa da Joao Pedro. Ci pensa Lukaku su rigore concesso per fallo di Pisacane su Sensi a regalare i tre punti ai nerazzurri.

Restano ferme a zero punti Fiorentina e Sampdoria. I viola si arrendono al Genoa (2-1, reti di Zapata e Kouame per i rossoblu e di Pulgar su rigore per i toscani), mentre i blucerchiati crollano in casa del Sassuolo: 4-1, con tripletta di Berardi, gemma di Traore e rete della bandiera di Quagliarella su rigore.

Le zampate di Gervinho, Gagliolo e Inglese consentono al Parma di passare alla Dacia Arena, rimontando il gol iniziale di Lasagna: finisce 1-3 nel Friuli e i ducali agganciano l'Udinese a quota 3 punti. Successo esterno anche per il Verona nella sfida dal profumo di salvezza sul campo del Lecce: decide Pessina a 9' dalla conclusione.