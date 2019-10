Diecimila chilometri da percorrere in bicicletta per tutto il Sud America, in un viaggio di sei mesi che porterà Lorenzo Franceschini, architetto, ricercatore e promotore di ecosistemi sostenibili, a sviluppare un progetto di valenza internazionale, con la centro la città di Trento. Si tratta di un nuovo modello di scuola, che integra formazione secondaria, terziaria, sviluppo del territorio, supporto all’innovazione, servizi alle imprese e nascita di nuove realtà imprenditoriali.

Il progetto è portato avanti dall’"ecosistema" Artigianelli, in sinergia con DiPSCo-UniTN e Provincia autonoma di Trento; oggetto di attenzione di molte università e centri di ricerca italiani ed europei, è nato per permettere agli allievi di personalizzare il proprio percorso formativo e di sviluppare competenze elevate, con particolare riferimento all’integrazione di interfacce e tecnologie della comunicazione con l’informatica.

Il "modello Artigianelli" verrà presentato pubblicamente giovedì prossimo, 3 ottobre, alle ore 11 presso lo stesso istituto Artigianelli, mentre alle 11.30 dal piazzale della scuola Lorenzo inizierà il suo viaggio per mettere in rete le realtà disposte ad entrare in questo "ecosistema", ai fini di ampliarlo, studiarlo e migliorarlo, tenendo sempre come punto di riferimento il Trentino.