Situazioni critiche a Ordona, Rocchetta e Cerignola, dove tonnellate di immondizia di qualsiasi entità e provenienza vengono incendiate di notte, lontano da occhi indagatori, dando vita a uno spettacolo raccapricciante. Enormi ammassi di rifiuti abbandonati al loro destino tra i campi coltivati dell'immensa pianura che abbraccia le terre della provincia di Foggia.

E' l'orrore della criminalità organizzata che, come nella provincia di Caserta, in Campania, genera inquinamento e vittime innocenti. Tutto questo è stato denunciato in un servizio andato in onda su "Striscia la Notizia" dall'inviato Pinuccio, che ha potuto intervistare Giuseppe Capano, presidente del Comitato Valle del Carapalle. "La cosa che più ci fa paura – dichiara durante il dialogo – è il silenzio delle istituzioni", affermando che il ministro dell'Ambiente Costa fosse a conoscenza della grave situazione in cui versava il tacco dello stivale.