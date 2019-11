L'Udinese torna alla vittoria, dopo l'esonero di Tudor. Bene anche il Verona che supera di misura il Brescia. Pari "scoppiettante" tra Lecce e Sassuolo. E pari anche tra Fiorentina e Parma, nel posticipo delle 18. E' successo nelle partite pomeridiane dell'undicesima giornata del campionato di serie A.

BALOTELLI MINACCIA DI LASCIARE IL CAMPO

Dicevamo dei friulani, capaci di imporsi in trasferta contro il Genoa per 3-1. Disco verde anche per l'Hellas che supera 2-1 le "rondinelle" con Balotelli che minaccia di lasciare il campo per protesta contro gli insulti razzisti piovuti dagli spalti.

COLPACCIO CAGLIARI IN CASA DELL'ATALANTA

Pari, infine, nelle gare Lecce-Sassuolo (2-2) con i salentini rimontati due volte, e Fiorentina -Parma (1-1), con i viola che l'hanno raddrizzata nella ripresa, mentre, nell'anticipo dell'ora di pranzo, il sempre più sorprendente Cagliari è andato a vincere in casa dell'Atalanta, imponendosi per 2-0. I sardi ora sognano l'Europa.

I RISULTATI DELLA DECIMA GIORNATA

Questi, comunque, i risultati e la classifica aggiornata, in attesa di Milan-Lazio (questa sera alle 20,45) e Spal-Sampdoria (domani, ore 20,45).

I risultati:

Roma-Napoli 2-1 (giocata ieri)

Bologna-Inter 1-2 (giocata ieri)

Torino-Juventus 0-1 (giocata ieri)

Atalanta-Cagliari 0-2

Genoa-Udinese 1-3

Lecce-Sassuolo 2-2

Verona-Brescia 2-1

Fiorentina-Parma 1-1

Milan-Lazio (ore 20.45)

Spal-Sampdoria (domani ore 20.45)

Classifica:

Juventus 29

Inter 28

Roma 22

Atalanta

Cagliari 21

Lazio*, Napoli 18

Fiorentina 16

Verona 15

Parma 14

Milan*, Udinese 13

Bologna 12

Torino 11

Sassuolo, Lecce 10

Genoa 8

Brescia, Spal* 7

Sampdoria* 5

* una partita in meno