Ciao! Sono figlia di Vito Carrieri Gargano, che ha vissuto per molti anni in Uruguay. Vorremmo conoscere le origini della sua famiglia. È nato il 12 gennaio 1935, ad Adelfia, Bari, i genitori sono stati: Francesco Carrieri e Maria Giuseppa Gargano. I nonni sono stati: Vito Carrieri e Tommasa Grandolfo (genitori francesi); Giuseppe Gargano e Laura Ferri (genitori di Maria). L'ultima cosa che sapevo è che vive negli Stati Uniti, ti ringraziamo enormemente per il tuo contatto. Viviamo in Uruguay, Santa Lucia, Canelones. Saluto con attenzione.

Maria Firenze Carrieri Maricha

Gentile Maria Firenze Carrieri Marichal,

ho visto i registri di stato civile riferito ad Adelfia il luogo di origine dei suoi antenati, ma purtroppo c’è solo una lista di defunti, bisogna avere pazienza e fra qualche tempo ci saranno tutti i registri on line. Il cognome Carrieri (anche nella forma singolare Carriero), dovrebbe derivare dal mestiere di carrarius, "carraio, costruttore o guidatore di carri", modificato dal dialetto. Il cognome è decisamente del sud con area di origine tra la Puglia e la Basilicata, più precisamente è pugliese, del tarantino e barese in particolare. Il cognome Carrieri è diffuso in 312 comuni con ben 1087 famiglie. Nelle regioni lo ritroviamo con 671 famiglie in Puglia, 84 in Lombardia, 62 in Campania, 43 nel Lazio, 39 nell’Emilia-Romagna, 36 in Piemonte, 34 in Veneto, 32 in Basilicata, 23 in Calabria, 17 in Toscana, 10 in Liguria, 9 in Sicilia, 6 nelle Marche e Friuli Venezia Giulia, 5 in Sardegna, 4 in Abruzzo e Trentino Alto Adige, e 2 in Molise.

Fra i personaggi di rilievo si ricordano: Raffaele Carrieri (Taranto, 23 febbraio 1905 – Pietrasanta, 1984) è stato uno scrittore e poeta italiano. A quattordici anni abbandonò la città natale e viaggiò in Albania, Montenegro e altri paesi balcanici, vivendo di lavori occasionali. Ancora giovanissimo partecipò all'Impresa di Fiume organizzata da Gabriele D'Annunzio, durante la quale rimase ferito. Trascorse la convalescenza a Taranto, per poi imbarcarsi come marinaio su bastimenti mercantili, il che gli diede occasione di conoscere numerosi porti del Mediterraneo, europei e nord-africani.

Tornato in Italia fu per due anni gabelliere a Palermo. Da questa esperienza prenderà vita la sua raccolta poetica di esordio (Il lamento del Gabelliere), che verrà pubblicata a Milano nel 1945. Nel 1923 si stabilisce a Parigi dove riesce ad entrare in contatto con importanti intellettuali d'avanguardia. Nel 1930, forte delle conoscenze accumulate in Francia, si stabilisce a Milano e comincia a lavorare come critico d'arte per numerose testate giornalistiche, tra le quali Il Corriere della Sera. Sarà questa un'attività che lo vedrà impegnato per tutta la vita. Giuseppe Carrieri (San Pietro in Guarano, 1886 – 1968) è stato un poeta, avvocato e giornalista italiano. All'inizio della sua attività poetica collaborò alla rivista "Poesia" di Filippo Tommaso Marinetti, del quale divenne sodale, ma le sue composizioni futuriste per lo più avevano note di romanticismo.

Dopo un lungo silenzio creativo, nel 1950 ritornò alla poesia con caratteristiche che per la malinconia espressa si avvicinano al decadentismo e al crepuscolarismo. Scrisse anche canzoni e curò delle antologie. Roberta Carrieri (Bari, 18 aprile 1974) è una cantautrice e attrice italiana. Ha iniziato a cantare nel 1989 in un gruppo folk irlandese/scozzese, i Mc&O, diventati poi Folkabbestia. Nel 1996 lavora come attrice per il Teatro Kismet OperA di Bari e successivamente con la compagnia teatrale La luna nel letto. Sempre in quell'anno è cantante nei Funambolici Vargas con i quali partecipa alla 23ª edizione del Premio Tenco.

A marzo del 2001 si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera da solista. In quell'anno è tra i vincitori del Festival Nazionale Cantautori. Nel 2003 ottiene come autrice del brano "Angelo bianco dagli occhi cerchiati" il Premio Grinzane Cavour come miglior testo letterario al Premio Recanati. Nel 2009 esce il suo primo album da solista intitolato "Dico a tutti così" (X-Beat/ Goodfellas). Molti gli ospiti nel disco tra i quali, Cesare Basile, Rodrigo D’Erasmo (Afterhours), Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) e Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus).

Il brano Angolino fa parte della colonna sonora del film "Sguardo da uomo" (2010) di Federico Rizzo. Nel 2011 collabora ai brani di Davide Van De Sfroos "Dove non basta il mare" e "Blues di Santa Rosa" (presenti nell'album Yanez). Inoltre accompagnerà sul palco Davide Van de Sfroos, suonando e cantando durante i concerti del Yanez Tour. Fra i decorati al Valor Militare dell’Esercito troviamo: Cosimo (1916 Medaglia d'Argento), Domenico (1942 Croce di Guerra al Valor Militare), Eligio (1886 Medaglia di Bronzo), Francesco (1925 Medaglia di Bronzo), Franco (1949 Medaglia d'Argento - 1949 Medaglia di Bronzo - 1942 Croce di Guerra al Valor Militare), Olindo (1937 Croce di Guerra al Valor Militare), Tommaso (1941 Croce di Guerra al Valor Militare), Vincenzo (1941 Medaglia di Bronzo). Fra i decorati al Valor Militare di Marina, si ricorda: Felice (Croce di Guerra al Valor Militare), Francesco (1948 Croce di Guerra al Valor Militare), Giovanni (1942 Croce di Guerra al Valor Militare), Vincenzo (1924 Croce di Guerra al Valor Militare).

Pier Felice degli Uberti, Presidente Istituto Araldico Genealogico Italiano