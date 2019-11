Imperversa il maltempo sul nostro stivale: piogge e nevicate sferzano l'Italia dal Nord al Sud. Le regioni più colpite sono Lombardia, Liguria, Calabria e Campania. Esonda il Lago di Como: forze dell'ordine e Protezione civile hanno sistemato le passerelle pedonali sul lungolago. Paura anche in Campania, dove esonda il fiume Sarno - in Via Ripuaria - a poche centinaia di metri dalla foce di Castellammare di Stabia. Anche il Po in piena: ha ufficialmente "superato la soglia di criticità elevata" a Valle di Torino.