Inizia ufficialmente la caccia all’affare, in Italia. Partono, oggi, i saldi in Basilicata, Sicilia e Val d'Aosta: prezzi super scontati dopo il pienone dei regali di Natale. In tutte le altre regioni i saldi prenderanno il via il 4 gennaio.

Secondo Confcommercio 4 italiani su 10 si dedicheranno allo shopping per un volume d’affari pari a 5 miliardi di euro. Sempre da oggi sarà obbligatorio per tutti lo scontrino elettronico.