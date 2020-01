Cresce la preoccupazione per l'aumento dei casi di meningite nelle ultime settimane. Dopo i 3 di dicembre a Villongo, un nuovo contagio: un 16enne ricoverato d'urgenza sabato pomeriggio al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

TUTTI VOGLIONO VACCINARSI È psicosi per la corsa alle vaccinazioni anti-meningococciche: in tilt i centralini di ASL e della Regione Lombardia, con tantissimi che hanno deciso anche per il "fai da te", acquistando autonomamente la dose in farmacia. È attesa un'invasione di massa di ambulatori e ospedali.