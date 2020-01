Dopo i risultati delle elezioni regionali in Calabria e Emilia Romagna, si aggiorna la “classifica” dei governatori. Il centrodestra con Jole Santelli strappa al centrosinistra la Calabria e rafforza la leadership per quanto riguarda i Governi regionali, nonostante la conferma di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. Resta mestamente a zero il Movimento 5 Stelle.

Il centrodestra governa 13 regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Il centrosinistra governa 6 regioni: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Campania. L’Union Valdotaine ha il Presidente della Valle d’Aosta. Prossimi appuntamenti: nel 2020 si voterà in Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia.