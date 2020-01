Seconda prova all'insegna della multidisciplinarità: il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato le materie della seconda prova scritta della Maturità in modo "social" attraverso il profilo Instagram del ministero. Come avvenuto lo scorso anno, coprirà entrambe le discipline di studio dei corsi, tranne per quelli a singola materia caratterizzante.

LE MATERIE PER TUTTI GLI ISTITUTI Così per lo Scientifico avremo matematica e fisica e per il Classico latino e greco. Non esenti dal sorteggio gli istituti tecnici: per l'indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera Laboratorio di servizi enogastronomici - cucina e Scienza e cultura dell'alimentazione. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica. All'Istituto per i Servizi per l'agricoltura, i maturandi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale.

ORALI: ADDIO ALLE BUSTE Novità anche per i colloqui orali: ciascuna commissione predisporrà i materiali di partenza da sottoporre agli studenti, che potranno essere un testo, un documento, un'esperienza, un progetto svolto durante il corso di studi - come spunto. Da lì si partirà per sostenere l'esame.