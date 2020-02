Tutto facile per la Roma che in uno dei due match di campionato validi per la 25a giornata di serie A, disputati oggi (tutti gli altri sono rinviati per l'emergenza Coronavirus), travolge il Lecce all'Olimpico rimanendo agganciata alla zona Champions.

FINISCE 4-0 PER LA ROMA

Finisce 4-0 per i giallorossi contro una formazione, quella salentina, decisamente in salute (era reduce da 3 vittorie di fila contro i 3 ko incassati, invece, dai padroni di casa nelle ultime uscite).

UNA VITTORIA SCACCIACRISI

Una vittoria scacciacrisi, dunque, quella della squadra di Fonseca. Per la cronaca: il match è stato deciso dai gol di Under (al 13'), Mkhitaryan (37'), Dzeko (70') e Kolarov (80').