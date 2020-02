Si apre oggi pomeriggio con Lazio-Bologna la 26ª giornata di Serie A. Dopo lo scorso weekend, con 4 gare rimandate, si prospetta un altro fine settimana anomalo, visto che diversi match verranno giocati a porte chiuse per l’allarme Coronavirus. A meno di spostamenti di data di alcune gare e nella speranza di poter aprire al pubblico, il programma verrà chiuso da Samp-Verona, lunedì alle 20.45.

LAZIO-BOLOGNA oggi, ore 15

Lazio Ancora out Acerbi, conferma per Vavro o Luiz Felipe centrale. Qualche problema sugli esterni. Lulic è out, Marusic pure. A destra Lazzari, a sinistra Jony, che ha recuperato come Milinkovic.

Bologna Mbaye è squalificato, ma a sinistra torna Denswil. In gruppo Soriano, pronto a riprendersi il posto nel tridente alle spalle di Palacio. Torna disponibile anche Sansone, in ballottaggio con Barrow per una maglia da titolare.

UDINESE-FIORENTINA oggi, ore 18

Udinese Sema recuperato, ma il favorito a sinistra resta Zeegelar. Gotti insisterà sul consueto 5-3-2 con Lasagna al fianco di Okaka. Out De Maio.

Fiorentina Venuti o Igor a sinistra per lo squalificato Dalbert. Cutrone, che ha fatto meglio di Vlahovic contro il Milan, stavolta potrebbe partire dall’inizio accanto a Chiesa.

NAPOLI-TORINO stasera, ore 20.45

Napoli Mertens salta il Toro, torna Milik dal 1’. Koulibaly ancora out. Per il resto, moderato turnover per Gattuso tra Barcellona e Inter. Potrebbero riposare Mario Rui, Fabian Ruiz, Insigne e Callejon a favore di Hysaj, Allan, Elmas e Politano. Out anche Koulibaly e Lozano.

Torino Berenguer ha recuperato dalla lombalgia, ma Longo lo manderà comunque in panchina perché sceglierà un centrocampo più muscolare, con Lukic in un 3-5-2 e Zaza e Belotti in attacco. L’ex Verdi parte dalla panchina.

MILAN-GENOA domani, ore 12.30

Milan Donnarumma e Kjaer non recuperano. In porta c’è Begovic, ballottaggio Gabbia-Musacchio. Castillejo ha smaltito gli acciacchi.

Genoa Tornano a disposizione Romero e Sturaro, squalificato contro la Lazio. Il difensore potrebbe prendere il posto di Biraschi. In mediana, torna in panchina Cassata. Dubbio per il partner d’attacco di Sanabria. Pandev favorito su Favilli.

LECCE-ATALANTA domani, ore 15

Lecce Saponara è tornato in gruppo, ancora out Farias, Falco e Babacar. Non è al meglio neppure Deiola, probabile Petriccione dal 1’.

Atalanta Toloi è out e spera di recuperare per la Lazio. A rischio anche Djimsiti. Se non dovesse farcela, con Caldara e Palomino scalerebbe Castagne.

PARMA-SPAL domani, ore 15

Parma Sempre out Barillà, Inglese, Kucka, Scozzarella e Sepe, terapie per Laurini. Darmian in ballottaggio con Dermaku, Kulusevski con Caprari e Siligardi. In mezzo al campo, Grassi insidia Brugman.

Spal Possibile il ritorno dall’inizio di Di Francesco nel tridente con Valoti e Petagna. Da verificare Vicari.

SASSUOLO-BRESCIA domani, ore 15

Sassuolo Ferrari e Romagna i centrali di difesa. In attacco alle spalle di Caputo ci sarà il trio di titolari composto da Berardi, Djuricic e Boga. Recuperato Obiang, ma è Magnanelli il favorito per affiancare Locatelli in mezzo al campo.

Brescia Recupera Cistana, che torna al fianco di Chancellor. Mateju squalificato, a sinistra c’è Martella. Cresce l’ottimismo per il recupero di Torregrossa, altrimenti ancora due trequartisti alle spalle di Balotelli.

CAGLIARI-ROMA domani ore 18

Cagliari Nandez è squalificato, ma torna Rog. Ceppitelli ancora fermo, con Pisacane c’è Klavan. Cacciatore dovrebbe recuperare.

Roma Anche a Cagliari mancherà Pellegrini, alle spalle di Dzeko si giocano due posti Under, Perotti, Kluivert e Perez. Da verificare Diawara e Veretout, uscito acciaccato dalla partita di Europa League: pronto Villar a centrocampo. Squalificato Mancini, con Smalling ci sarà Fazio.

JUVENTUS-INTER domani sera, ore 20.45

Juventus Sarri potrebbe puntare su Chiellini, risparmiato in Champions e favorito su De Ligt. In attacco ancora Cuadrado, Dybala e Ronaldo, mentre restano dei dubbi a centrocampo che riguardano non soltanto le mezzali ma anche Pjanic, deludente pure a Lione.

Inter Domenica torna Lautaro, con Candreva e Young sulle fasce. Dubbio tra Vecino ed Eriksen, col primo favorito. Cresce l’ottimismo, perché l’ultimo controllo è stato positivo e lo sloveno da domani lavorerà con la palla.

SAMPDORIA-VERONA lunedì, ore 20.45

Sampdoria Possibile esordio per Yoshida in un 4-4-2 al fianco di Tonelli, con Colley in panchina. Squalificati Murru e Ramirez, tocca ad Augello e Jankto.

Verona Faraoni non recupera, a destra va Adjapong. Out Veloso, squalificato. Migliorano Borini e Pazzini, ma non saranno disponibili per la Samp. Di Carmine favorito su Stepinski per il ruolo di centravanti.