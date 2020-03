Superati i 10mila contagiati in Italia. Lo ha detto nella conferenza stampa alla Protezione Civile il commissario straordinario Angelo Borrelli. Al momento i malati di coronavirus sono 8.514 (+529 rispetto a ieri) per un totale di 10.149 casi positivi. 168 morti in più rispetto a lunedì: il numero delle vittime sale così a 631. Sono 1004 le persone guarite. Effettuati finora 60.761 tamponi.

LA MAPPA REGIONE PER REGIONE

I casi attualmente positivi sono 4.427 in Lombardia, 1.417 in Emilia-Romagna, 783 in Veneto, 436 in Piemonte, 381 nelle Marche, 260 in Toscana, 99 nel Lazio, 126 in Campania, 128 in Liguria, 110 in Friuli Venezia Giulia, 60 in Sicilia, 55 in Puglia, 50 nella Provincia autonoma di Trento, 37 in Abruzzo, 37 in Umbria, 15 in Molise, 20 in Sardegna, 17 in Valle d’Aosta, 11 in Calabria, 38 nella Provincia autonoma di Bolzano e 7 in Basilicata.